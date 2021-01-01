Хто в Україні заробляє найбільше: названо найпопулярніші вакансії
В Україні найвища середня зарплата серед популярних вакансій у директорів, менеджерів з продажу, водіям і менеджерам по роботі з клієнтами.
Про це йдеться в даних статистики кадрового порталу work.ua. Найнижча зарплата серед популярних вакансій у касирів (9600 грн) і у вантажників (10000 грн).
Топ найпопулярніших вакансій:
Директор – 20000 грн
Менеджер з продажу – 17500 грн
Водій – 15000 грн
Менеджер по роботі з клієнтами – 15000 грн
Бухгалтер – 13000 грн
Кухар – 12000 грн
Адміністратор – 10500 грн
Вантажник – 10000 грн
Продавець-консультант – 10000 грн
Касир – 9600 грн
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, 2021-му українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.