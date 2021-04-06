Forbes опублікував список найбагатших людей планети: хто з українців в нього потрапив

У список найбагатших людей світу за версією журналу Forbes потрапили сім українців. Статки Ріната Ахметова оцінили в 7,6 млрд доларів (327 місце в загальному списку). Всього видання визначило 2755 мільярдерів по всьому світу.

Про це йдеться в публікації Forbes. Найбагатшою людиною планети став Джефф Безос (засновник Amazon). Його статки оцінили в 177 млрд доларів. На другому місці Ілон Маск (Tesla, SpaceX) зі 151 млрд доларів.

Список найбагатших українців:

Рінат Ахметов (7,6 млрд доларів); Віктор Пінчук (2,5 млрд доларів); Костянтин Жеваго (2,3 млрд доларів); Ігор Коломойський (1,8 млрд доларів); Геннадій Боголюбов (1,7 млрд доларів); Петро Порошенко (1,6 млрд доларів); Вадим Новінський (1,4 млрд доларів).

Кількість мільярдерів у 35-у щорічному списку найбагатших людей планети за версією Forbes зросла до безпрецедентних 2755, що на 660 більше, ніж рік тому. Їхні статки за рік зросли на 5 трильйонів доларів США і загалом становлять $13,1 трлн.

До рейтингу потрапили 493 нових мільярдери, зокрема, 210 – з Китаю та Гонконга, а 98 – з США.

Найбагатшою людиною у світі четвертий рік поспіль є 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський фінансово-економічний журнал Forbes склав список найбагатших представників бізнесу в сфері криптовалют за підсумками 2020-го. Його очолив CEO Coinbase Брайан Армстронг з $6,5 млрд.