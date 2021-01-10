Доплати до пенсій перерахують двічі в 2021-му: хто і скільки отримає

В Україні в 2021-му надбавки до пенсій за стаж підвищать двічі: в липні і в грудні. В результаті за 10 "додаткових років" доплачуватимуть на 16,5 грн більше.

Це випливає з рішення про підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних, яке передбачено в ухваленому бюджеті країни. Так, розмір надбавки за стаж наднормативний становить до 1% ПМ. У липні вона збільшиться на 8,5 грн, а в грудні ще на 8 грн за рік.

"За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений", – йдеться в законі.

Наприклад, якщо у жінки є 40 років стажу, зараз вона має право на надбавку у розмірі 176,9 грн, з липня – 185,4 грн, а з грудня – 193,4 грн.

Як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.