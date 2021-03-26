Долар в Україні подорожчає: експерт озвучив прогноз

В Україні курс долара найближчим часом здатний перевалити за позначку в 28,00 грн/$ і вирушити вище. За даними НБУ, американська валюта коштує 27,87 грн.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер. "Гривня значно дешевшає з оглядкою на динаміку інших валют країн, що розвиваються, внаслідок зниження інтересу до ризикових активів на глобальному ринку. Одна з головних причин – відставка глави турецького центробанку, який виступав за жорстку монетарну політику, і прихід на його місце чиновника – прихильника низьких процентних ставок. Інвестори кинулися на вихід із турецьких активів, обваливши ліру на 10% від відміток на початку тижня", – говорить експерт.

Також він зазначив, що побічно цей процес зачепив і валюти-аналоги, тому що учасники ринку вирішили підстрахуватися та закрити позиції за активами зі схожим рівнем ризику. Крім того, варто враховувати і міцну позицію долара, яка зміцнюється проти інших валют на тлі позитивних очікувань інвесторів: вважається, що американська економіка буде рости випереджальними темпами в 2021 році завдяки успішній вакцинації (близько 39% американців щеплені) і масштабним урядовим стимулам.

Нагадаємо, Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 25 березня, на позначці 27,87 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 15 копійок.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксовано на рівні 32,94 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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