Доллар в Украине подорожает: эксперт озвучил прогноз

В Украине курс доллара в ближайшее время способен перевалить за отметку в 28,00 грн/$ и отправится выше. По данным НБУ, американская валюта стоит 27,87 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "Гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран, вследствие снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Одна из главных причин – отставка главы турецкого центробанка, выступавшего за жесткую монетарную политику, и приход на его место чиновника – сторонника низких процентных ставок. Инвесторы ринулись на выход из турецких активов, обвалив лиру на 10% от отметок начала недели", – говорит эксперт.

Также он отметил, что косвенно этот процесс затронул и валюты-аналоги, потому что участники рынка решили подстраховаться и закрыть позиции по активам со схожим уровнем риска. Кроме того, стоит учитывать и крепкую позицию доллара, которая укрепляется против других валют на фоне позитивных ожиданий инвесторов: считается, что американская экономика будет расти опережающими темпами в 2021 году благодаря успешной вакцинации (около 39% американцев привиты на данный момент) и масштабным правительственным стимулам.

Напомним, что Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 25 марта, на отметке 27,87 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 15 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,94 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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