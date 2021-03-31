Для росіян 2021-й стане останньою можливістю бюджетно відпочити за кордоном: названо причини

Для росіян 2021 рік стане останньою можливістю бюджетно відпочити за кордоном. Велику роль у цьому відіграла криза, спричинена пандемією COVID-19, яка призведе до значного зниження рівня доходів середнього класу.

Про це заявив економіст Андрій Школьников, пише TourDom. "Ми звикли, що один-два рази на рік можемо з'їздити за кордон. Ця історія закінчується. 2021 рік стане останнім, коли ще можна відносно бюджетно відпочити за кордоном", – сказав він.

Експерт зазначив, що попит на поїздки різко впаде, доходи туристичної галузі ще більше скоротяться. На думку Школьникова, цілі квартали готелів на пляжних курортах уже не будуть затребувані, як раніше.

Коли більшість готелів закриються, ті, що залишилися, почнуть дорожчати. Також ціни на квитки доведеться збільшувати й авіакомпаніям.

Так, виїзний туризм стане доступний лише багатим. "Люксовий сегмент виживе, а ось розрахований на середній клас буде поступово вимирати. Процес займе 3-4 роки", – зазначає фахівець.

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