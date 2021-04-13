Декларації повинні заповнювати всі українці: в "Слузі" розповіли про новий законопроєкт

Усі українці повинні в майбутньому заповнювати декларації про свої доходи. Щоб стимулювати подавати документи, в "Слузі народу" розробили законопроєкт, який створить преференції для тих, хто добровільно виконає нову вимогу.

Відповідний законопроєкт щодо реформування податку на доходи фізосіб вже надіслали в Міністерство фінансів, розповів в інтерв'ю Укрінформу голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У ньому ми передбачили можливість для тих людей, які подають декларації, скористатися великою кількістю податкових вирахувань. Наприклад, відпочинок в Україні до якоїсь суми можна відобразити в декларації, зменшити свій оподатковуваний дохід. Або утримання людини віком від 80-ти років – також відповідне вирахування, можна зменшити свій оподатковуваний дохід", – розповів він.

За словами Гетманцева, це буде стимулювати заповнення декларацій, змусить людину вести свій "платіжний баланс" і зрештою – змінить відносини між державою і громадянином.

Водночас від штрафів за відмову подавати декларації парламентарії відмовилися. Гетманцев відзначає, що є прихильником загального декларування доходів.

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