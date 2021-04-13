Декларации должны заполнять все украинцы: в "Слуге" рассказали о новом законопроекте

Александр Литвин Личные финансы 12:46, 13.04.2021 Обновлено: 12:52, 13.04.2021

Все украинцы должны в будущем заполнять декларации о своих доходах. Чтобы стимулировать подавать документы, в "Слуге народа" разработали законопроект, который создаст преференции для тех, кто добровольно выполнит новое требование.

Соответствующий законопроект по реформированию налога на доходы физлиц уже направили в Министерство финансов, рассказал в интервью Укринформу глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В нем мы предусмотрели возможность для тех людей, которые подают декларации, воспользоваться большим количеством налоговых вычетов. Например, отдых в Украине до определенной суммы можно отразить в декларации, уменьшить свой налогооблагаемый доход. Или содержание человека в возрасте от 80-ти лет – также соответствующее вычитания, можно уменьшить свой налогооблагаемый доход", – рассказал он.

По словам Гетманцева, это будет стимулировать представление деклараций, заставит человека вести свой "платежный баланс" и в конце концов – поменяет отношения между государством и гражданином.

При этом от штрафов за отказ подавать декларации парламентарии отказались. Гетманцев отмечает: что является сторонником всеобщего декларирования доходов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

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