Частину українців залишать без пенсій: кого позбавлять виплат у 2022-му

В Україні із січня 2022-го відбудеться черговий етап підвищення вимог для отримання пенсії в 60 років. У результаті частина українців залишиться без виплат.

Про це йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Варто зазначити, що стаж почали жорстко враховувати тільки з початку 2000-х, до цього трудові книжки могли лежати на підприємствах, які не працюють, а стаж враховувався.

Кілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Логіка в цій пропозиції є: податки працівників не покривають витрат на забезпечення виплат. Пенсійний вік в Україні один із найнижчих у Європі. Навіть сусідні Росія та Білорусь зважилися на посилення правил. ООН ще вісім років тому рекомендувала країнам поступово підвищувати вік виходу на пенсію до 65 років.

Причин для цього кілька:

тривалість життя зростає у всіх країнах;

українці, які досягли 60-річчя, досі залишаються працездатними і можуть продовжувати будувати кар'єру;

народжуваність падає у всіх розвинених і країнах, що розвиваються, людей, які молодші за 60 років, стає все менше;

підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати кількість пенсіонерів.

Ще за Кабміну Володимира Гройсмана Україні вдалося домовитися з кредитором: замість підвищення пенсійного віку ввели "гнучкий коридор" пенсійного віку. Право вчасно отримати виплату прив'язали до стажу, якщо стажу не вистачає, доведеться працювати до 63 або 65 років.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, якою буде пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.