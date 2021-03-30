Експерт про закон 4167: потрібно створити свій довідник технологій, а не копіювати європейський

Необхідний зважений підхід при підготовці законопроекту про зменшення промислових викидів (4167), а не сліпе копіювання діючих на заході норм. Це стосується і довідника найкращих доступних технологій, який вводиться в дію цим законопроектом. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Українського Державного науково-дослідного вуглехімічного інституту (УХІН) Олександр Борисенко.

На його думку, в Україні неможливо застосувати норми європейського довідника найкращих доступних технологій – нам потрібно розробити свій, який буде враховувати національні особливості нашої країни.

"У кожній країні в Європі є свої національні відхилення, скажімо так. У багатьох країнах є до цієї збірки національні відхилення ... Як називається збірка? Найкращі доступні технології. Ось нам треба створити ті технології, які можливі в Україні. А після цього вже розглядати нормативи , які можна досягти при впровадженні даних технологій ", - сказав Борисенко.

При цьому, за його словами, ключовим є доступність технологій, які можуть бути впроваджені в нашій країні.

"Головне слово – найкращі та доступні. Ми не можемо винаходити літак зараз, який в Європі є, але до якого нам ще далеко", - підкреслив Борисенко.

На його думку, влада не слід поспішати із затвердженням нових норм промислових викидів. Спочатку необхідно глибоко опрацювати це питання з експертами, фахівцями та учасниками ринку, і підготувати зважений документ з урахуванням українських реалій. В іншому випадку Україна може втратити цілі галузі промисловості.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту Мінекології "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення" (№ 4167), які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

У той же час генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт зазначив, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до знищення коксохімічної галузі України, а за нею – і суміжних галузей.