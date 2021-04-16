Експерт назвав законопроєкт про екоінспекції інструментом тиску на бізнес

Законопроєкт про екоконтроль №3091 наділяє екоінспекції надмірними повноваженнями, що може привести до зростання корупції в галузі і посилення тиску на бізнес.

Про це в коментарі "Сегодня" розповів президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Новий законопроєкт збільшує можливість планових перевірок в двічі, штрафи – в тисячі разів. Вони будуть складати від 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для середніх і дрібних підприємств це фактично питання виживання. Зрозуміло, що в сотні разів збільшиться і розмір необхідних хабарів", – розповів Каленков.

За його словами, згідно із законопроєктом, екоінспекція зможе проводити позапланові перевірки за надуманими приводами і з ініціативи будь-якої особи, без належного обґрунтування. При цьому жодної відповідальності за це для інспекторів законопроєктом не передбачено.

"Тобто будь-який конкурент може наслати такі перевірки на конкуруюче підприємство і при цьому не нести жодної відповідальності", – підкреслив Каленков.

Крім того, він звернув увагу, що законопроєктом передбачається безліч спірних норм. Зокрема, норма, за якою інспектори зможуть приходити на підприємство без присутності керівника, в будь-який час дня і ночі, зокрема у святкові дні.

Якщо їх не пускають – можуть виписати мільйонний штраф, якщо допустять на підприємство – вони зможуть переривати його нормальну роботу, опечатувати різні частини виробничого процесу і зупиняти саме підприємство без рішення суду. На думку Каленкова, такі норми відкривають широкі можливості як для корупції з боку посадовців, так і для недобросовісної конкурентної боротьби.

Крім того, ще одним недоліком законопроєкту експерт вважає виведення екологічного контролю за рамки базового закону про перевірки.

"Те, що нову службу державного екологічного контролю виводять з-під дії цього закону, створює можливості для зловживань посадовців і створення корупційних схем", – підкреслив Каленков.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості.

Зі свого боку гендиректор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що ухвалення законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.