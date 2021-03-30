За ексчиновницю ПриватБанку внесли 2,7 млн грн застави: її підозрюють в розтраті

За колишню начальницю департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надію Конопкіну, яку підозрюють в розтраті 136 млн грн, внесли заставу в розмірі 2,7 млн грн.

Про це повідомила прес-секретар ВАКС (Вищий антикорупційний суд) Олеся Чемерис, пише "Економічна правда". "За колишню співробітницю націоналізованого банку внесли заставу. Застава внесена в повному обсязі, визначеному напередодні постановою, тобто 2 млн 744 тис 430 грн", – каже вона.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють її в причетності до розтрати 8,2 млрд грн. Як стало відомо під час засідання, колишнє керівництво "Привату" пропонувало чиновниці виплачувати зарплату і отримати посвідку на проживання за кордоном.

Трьом колишнім топ-чиновникам ПриватБанку повідомлено про підозру в розтраті 8,2 млрд грн. Йдеться про екс-голову правління банку, його заступника і керівника департаменту міжбанківських операцій.

НАБУ 29 березня оголосило в розшук екс-голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Його також підозрюють в причетності до розтрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала 3 млн доларів і корпоративні права колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценко.