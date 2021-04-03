Юристку, яка очолювала заповідник, зробили членкинею наглядової ради "Ощадбанку"

Кабінет міністрів України призначив членкинею наглядової ради державного "Ощадбанку" Розу Тапанову – юристку, в. о. гендиректора заповідника "Бабин Яр".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду №269-р від 2 квітня, згідно з яким вона стала членів наглядової ради за квотою Кабміну.

Розпорядження про призначення Тапановой.

Таким чином, Тапанова змінила Тараса Кириченка, якого звільнили від обов'язків 1 квітня розпорядженням № 268-р.

Розпорядження про виключення Кириченко з наглядової ради.

Роза Тапанова є юристкою. Вона закінчила Києво-Могилянську академію, а в 2005 році отримала свідоцтво, що дає право на зайняття адвокатською діяльністю.

Згідно досьє, вона є фахівчинею з різних напрямків, зокрема фінансої і банківської справи.

Роза Тапанова.

Також Тапанова була керівницею і однією із засновників адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія", а до призначення обіймала посаду виконувачки обов'язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні членом наглядової ради "Ощадбанку" став Олександр Роднянський-молодший – син одного із засновників телеканалу "1+1", кінопродюсера і кінорежисера Олександра Роднянського.