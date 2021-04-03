Юристку, возглавлявшую заповедник, сделали членом набсовета "Ощадбанка"

Юрий Сергиенко Рынки и компании 19:20, 3.04.2021 Обновлено: 19:23, 3.04.2021

Кабинет министров Украины назначил членом наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Розу Тапанову – юристку, и. о. гендиректора заповедника "Бабий Яр".

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства №269-р от 2 апреля, согласно которому она стала членов набсовета по квоте Кабмина.

Распоряжение о назначении Тапановой.

Таким образом, Тапанова сменила Тараса Кириченко, которого освободили от обязанностей 1 апреля распоряжением № 268-р.

Распоряжение об исключении Кириченко из набсовета.

Роза Тапанова является юристкой. Она окончила Киево-Могилянскую академию, а в 2005 году получила свидетельство, дающее право заниматься адвокатской деятельностью.

Согласно досье, она является специалистом по разным направлениям, в том числе финансовое и банковское дело.

Роза Тапанова.

Также Тапанова была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", а до назначения занимала должность исполняющего обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте членом набсовета "Ощадбанка" стал Александр Роднянский-младший – сын одного из основателей телеканала "1+1", кинопродюсера и кинорежиссера Александра Роднянского.

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