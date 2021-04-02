Як зекономити 99,999999999999999% за допомогою Prozorro?

Володимир Компанієць Ринки та компанії 20:43, 2.04.2021

"Як економити 99,999999999999999% з допомогою Prozorro?" - урок від Державного навчального закладу "Осипенківський професійний аграрний ліцей".

Виставляєте на закупівлю змішувачі та крани для кухні з очікуваною вартістю 15 трлн 241 млрд 10 млн 140 тис 412 грн 20 коп, потім це купуєте у ФОПа за 1 тис 524 грн 10 коп.

І вуаля, ви зекономили більше 15 трлн грн від очікуваної вартості.

Скрін з Prozorro
Facebook Володимир Компанієць
Скрін з Prozorro
Facebook Володимир Компанієць
Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

"Галя" проти коронавірусу: як у Києві будують метро на Виноградар. Ексклюзивні фото і відео

Арахамія перепросив за нардепку Колесник: ніхто звалювати з України не буде. Відео

Скільки ще різні мураєви будуть ганьбити Україну?

Лідер ОПЗЖ Бойко: немає даних, щоб називати Путіна вбивцею

В Одесі облили фекаліями пам'ятний знак загиблим воїнам АТО. Фото