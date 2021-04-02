Как сэкономить +99,999999999999999% с помощью Prozorro?

Владимир Компаниец Рынки и компании 20:43, 2.04.2021

"Как экономить +99,999999999999999% за счет Prozorro?" - урок от Государственного учебного заведения "Осипенковский профессиональный аграрный лицей".

Выставляете на закупку смесители и краны для кухни с ожидаемой стоимостью 15 трлн 241 млрд 10 млн 140 тыс 412 грн 20 коп, потом это покупаете в ФЛП за 1 тыс 524 грн 10 коп.

И вуаля, вы сэкономили более 15 трлн грн от ожидаемой стоимости.

Скрин с Prozorro
Facebook Владимир Компаниец
Скрин с Prozorro
Facebook Владимир Компаниец
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Экономика Рынки и компании

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