"Як економити 99,999999999999999% з допомогою Prozorro?" - урок від Державного навчального закладу "Осипенківський професійний аграрний ліцей".

Виставляєте на закупівлю змішувачі та крани для кухні з очікуваною вартістю 15 трлн 241 млрд 10 млн 140 тис 412 грн 20 коп, потім це купуєте у ФОПа за 1 тис 524 грн 10 коп.

І вуаля, ви зекономили більше 15 трлн грн від очікуваної вартості.

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