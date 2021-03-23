Власники біткоїну втратили цілий статок за одну добу: що сталося

Користувачі криптобірж за минулу добу втратили $1,65 млрд на тлі падіння курсу біткоїну на 8%, до двотижневого мінімуму в $53 тис. Наразі перша криптовалюта коштує $54,727.19, про це свідчать дані біржі CoinDesk.

За даними сервісу bybt, за останню добу були ліквідовані позиції 237 тис. трейдерів, один із них втратив більш ніж $10 млн. Про це повідомляє "РБК Крипто".

Так, користувачі, які відкривали довгі маржинальні позиції на біткоїн, сумарно втратили $978 млн. Водночас ті, хто ставив на подальше зростання котирувань Ethereum, втратили $247 млн.

Крім того, ринкова капіталізація цифрових грошей за добу скоротилася на 6%, до $1,7 трлн. Обсяг торгів за 24 години становить $192 млрд. Частка біткоїну в індустрії знизилася до 58,2%.

Нагадаємо, глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що в більшій мірі біткоїн замінює золото, а не долар. Першій криптовалюті не вистачає ключових елементів, які могли б зробити її корисною валютою.

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