Владельцы биткоина потеряли целое состояние за одни сутки: что произошло

Пользователи криптобирж за прошедшие сутки потеряли $1,65 млрд на фоне падения курса биткоина на 8%, до двухнедельного минимума в $53 тыс. На данный момент первая криптовалюта стоит $54,727.19, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По данным сервиса bybt, за последние сутки были ликвидированы позиции 237 тыс. трейдеров, один из них потерял больше $10 млн. Об этом сообщает "РБК Крипто".

Так, пользователи, которые открывали длинные маржинальные позиции на биткоин, суммарно потеряли $978 млн. В то же время те, кто ставил на дальнейший рост котировок Ethereum, лишились $247 млн.

Кроме того, рыночная капитализация цифровых денег за сутки сократилась на 6%, до $1,7 трлн. Объем торгов за 24 часа составляет $192 млрд. Доля биткоина в индустрии снизилась до 58,2%.

Напомним, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что в большей степени биткоин заменяет золото, а не доллар. Первой криптовалюте не хватает ключевых элементов, которые могли бы сделать ее полезной валютой.

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