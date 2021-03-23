Власники біткоїну втратили цілий статок за одну добу: що сталося
Користувачі криптобірж за минулу добу втратили $1,65 млрд на тлі падіння курсу біткоїну на 8%, до двотижневого мінімуму в $53 тис. Наразі перша криптовалюта коштує $54,727.19, про це свідчать дані біржі CoinDesk.
За даними сервісу bybt, за останню добу були ліквідовані позиції 237 тис. трейдерів, один із них втратив більш ніж $10 млн. Про це повідомляє "РБК Крипто".
Так, користувачі, які відкривали довгі маржинальні позиції на біткоїн, сумарно втратили $978 млн. Водночас ті, хто ставив на подальше зростання котирувань Ethereum, втратили $247 млн.
Крім того, ринкова капіталізація цифрових грошей за добу скоротилася на 6%, до $1,7 трлн. Обсяг торгів за 24 години становить $192 млрд. Частка біткоїну в індустрії знизилася до 58,2%.
Нагадаємо, глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що в більшій мірі біткоїн замінює золото, а не долар. Першій криптовалюті не вистачає ключових елементів, які могли б зробити її корисною валютою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Стати мільйонером за допомогою біткоїну можна і 2021 року. Для цього є кілька стратегій: криптоарбітраж (відстежувати хвилинні періоди, коли криптовалюта на окремих біржах рідко дешевшає), HODLing (купувати "монети" і чекати, коли вони значно подорожчають).
Біткоїни вже 2021 року можуть подорожчати до $100 тис., так вважає багато експертів, трейдерів та інвесторів. Вартість першої криптовалюти зросла втричі за останні три місяці.