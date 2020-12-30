Вітренко пообіцяв на початку січня презентувати план виходу 'зеленої' енергетики з кризи

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко пообіцяв на початку січня 2021 року презентувати план виходу сектору "зеленої" енергетики із глибокої кризи, щоб Україна виконувала обов'язки перед міжнародними партнерами.

Про це він розповів у інтерв'ю для НВ, зазначивши, що про необхідність вирішення проблеми також заявляють народні депутати.

"Прем'єр-міністр доручив мені в десятиденний термін надати своє стратегічне бачення вирішення цієї проблеми. Я його надам у визначений термін", – зазначив Вітренко.

За його словами, Міністерство енергетики шукає найбільш ефективні можливості для розв'язання кризи, щоб налагодити відносини між урядом і міжнародними партнерами.

"Безумовно, як країна ми зацікавлені в тому, щоб зобов'язання держава виконувала в повному обсязі", – підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як відомо, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, що став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплати тарифу і погашення до кінця 2021 року суми накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можна погасити способом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже більш як 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України 2020 року, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.