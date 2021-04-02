Вікно можливостей для "Північного потоку-2" закривається – ЗМІ

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" знову перенесли. Однак цього разу зрив офіційно озвучених Росією термінів може мати для подальшої долі проєкту серйозні наслідки – і навіть виявитися фатальним. Зазначимо, що терміни завершення будівництва переносили вже кілька разів.

Про це повідомляє Deutsche Welle. Спочатку газопровід планували здати в експлуатацію ще в грудні 2019 року, але на заваді стали санкції США проти суден-трубоукладачів. У січні 2020-го російська влада говорила про завершення добудови до кінця року або початку 2021-го.

Тепер глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, розмовляючи з журналістами в Берліні про "Північний потік-2", з упевненістю заявляє про черговий кінцевий термін добудови газопроводу: "звичайно, цього року його буде однозначно закінчено". Йдеться, ймовірно, про четвертий квартал – кінець 2021-го.

"Здавалося б, зайві пів року для проєкту такого масштабу значної ролі вже не грають. Великі інфраструктурні об'єкти періодично добудовують із запізненням. Анекдотична нескінченна історія спорудження нового берлінського аеропорту – яскраве тому підтвердження", – ыдеться в повідомленні видання.

На долю "Північного потоку-2" можуть безпосередньо вплинути американські санкції, які вже змусили вийти з проєкту кілька великих компаній, та зміна влади в Німеччині. Так, 26 вересня 2021-го відбудуться вибори до Бундестагу, після яких Ангела Меркель залишить посаду канцлера, та буде сформовано новий уряд ФРН.

Раніше стало відомо, що німецька влада вже восени 2021 року може змінити своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2". Через пів року до уряду увійдуть затяті противники проєкту.

Яким би не виявився його склад – у наступну керівну коаліцію увійдуть найбільші й найзатятіші німецькі противники як "Північного потоку-2", так загалом і політики Володимира Путіна. Йдеться про "зелених".

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