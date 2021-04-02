В Україні зросли ціни на м'ясо і молоко через зниження ПДВ для олігарха Веревського: виробники вимагають справедливості

В Україні п'ять великих агрокомпаній "МК РІАЛ", "Агро-Інвест", "ТД Лембергміт", "Рома", "Буринський молокозавод" звернулися до голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з вимогою скасувати закон №3656, або знайти механізм компенсації його згубних дій.

Лист підприємств опублікував на своїй сторінці в Telegram сам Гетманцев. Як говориться в документі, через зниження ПДВ з 20% до 14% для окремих аграрних сировинних компаній той бізнес, який займається переробленням та виробництвом готової продукції, змушений фактично платити ПДВ за завищеною ставкою в 26%.

Таке нововведення ухвалили під впливом олігарха Андрія Веревського (власник компанії "Кернел"). Він, з одного боку, створив привілеї для його бізнесу, а з іншого – низку проблем. Серед яких:

непередбачений вплив зниження ставки ПДВ на надходження до державного бюджету;

невідповідність норм закону Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

невідповідність принципам співпраці з МВФ.

"Закон виявився дискримінаційним щодо підприємств переробних галузей, призвів до подорожчання молока, м'яса для населення на 6-10%... Зменшення ПДВ на свиней, велику рогату худобу, сире молоко до 14%, без зменшення ПДВ на м'ясо і молочну продукцію рівноцінно примусу населення доплачувати 6% додаткового ПДВ у вартості готової продукції", – йдеться в документі.

Проти законопроєкту виступила найбільша профільна асоціація "Український клуб аграрного бізнесу". Не підтримав документ і глава фінансового комітету Данило Гетманцев. Незважаючи на це, депутатська група "Довіра", яку пов'язують з Андрієм Веревським, частина "слуг народу" і ще низка депутатів ухвалили згубне для українського бюджету рішення.

Законопроєкт №3656 не тільки призведе до падіння доходів бюджету, а й створить нерівні умови для аграріїв всередині країни.

законопроєкт створить преференції для окремих великих латифундистів, головний з яких Андрій Веревський (група "Кернел");

бюджет через зниження ПДВ втратить близько 16 млрд грн;

низка народних депутатів, ймовірно, підтримала законопроєкт унаслідок впливу з боку Веревського;

через введення такого закону влада фактично визнає свою співпрацю з аграрним олігархом, тим самим підірве довіру до себе.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини, він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.