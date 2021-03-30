"Нульові" декларації і податки з тіньових доходів: в Раді підтримали ідею Зеленського в першому читанні

В Україні зробили перший крок до введення податкової амністії. У Верховній Раді 245 голосами підтримали президентський законопроєкт №5153 про введення "нульовий" декларації для всіх, хто хоче узаконити зароблені в тіні активи.

Документ був в передвиборчій програмі і президента, і його партії "Слуга народу". Нові правила дозволяють українцям узаконити доходи, зароблені в тіні.

Про те, як і для кого працюватимуть нові правила, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові правила фінансового моніторингу посилюються з кожним роком. Українцю, які збирав гроші з тіньової зарплати під матрацом, практично неможливо відкрити великий депозит в банку. Компанії в свою чергу виводили гроші в офшори, купували майно і намагалися заховати його від податкової.

Величезні тіньовий сектор став джерелом доходів і простих українців, і бізнесу. Заповнювати декларацію зможуть не всі. Так, таку можливість нададуть:

українцям, які мають громадянство;

українцям, які на момент отримання доходу мали громадянство.

Кому не можна подавати декларацію?

тим, хто з 2005-го заповнював декларацію згідно з антикорупційним законодавством (окрім як у випадку, якщо вони брали участь у конкурсі й програли його);

неповнолітнім або недієздатним.

Що потрібно декларувати?

будь-які активи, зокрема рухоме і нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права.

Що не можна декларувати?

отримане внаслідок кримінальних злочинів (крім ухилення від сплати податків);

готівку.

Коли потрібно подавати декларацію?

з 1 липня 2021-го до 1 липня 2022 року.

Скільки потрібно заплатити?

5% для валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках України, та інші активи, що є (зареєстровані) в Україні;

9% – валюта на банківських рахунках та інші активи, які перебувають за кордоном, право грошової вимоги до нерезидентів,

2,5% – за ОВДП, придбані в період з 01.01.2021 р. до 20.06.2022 р. до подання декларації.

Що не потрібно декларувати?

нерухомість (квартири до 120 квадратів і будинки до 240 квадратів);

нежитлову нерухомість некомерційного призначення до 60 кв. м;

земельні ділянки в межах нормативів безоплатної приватизації;

один транспортний засіб, призначений для перевезення 10 осіб і більше або з об'ємом двигуна не менш ніж 3000 куб. см або якщо середня ринкова вартість 375 МЗП; мотоцикл – 800 куб. см, літак, вертоліт, яхти, катери;

інші активи – сумарною вартістю не більш ніж 400 тис. грн.

Більш ніж 30% українського ВВП перебуває в тіні, йдеться в даних Мінекономіки. І це ще позитивні прогнози, за різними оцінками ця цифра доходить до 50% всієї економіки. Приблизно 3,4 млн українців (дані Держстату) в працездатному віці офіційно ніде не працюють і не показують свої доходи.

Щоб узаконити майно й активи, які зароблені в тіні, потрібно буде всього лише один раз подати декларацію в період із 1 липня 2021-го до 1 липня 2022-го. Якщо є готівка, її потрібно покласти на рахунок у банку або ж купити облігації внутрішньої держпозики (цінні папери).

Головне: карати за задекларовані "тіньові" активи не будуть. Це дозволить один раз показати свої статки, а далі жити за законом. "Нульову" декларацію підтримують і народні депутати, і представники експертного середовища. Ба більше, її впровадження президент Зеленський обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Керівний партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун впевнений, що податкова амністія також дозволить розв'язати і проблеми для бізнесу. "Чимало українських підприємств структуровані через іноземні юрисдикції. Часто це роблять не для податкової оптимізації, а для того, щоб усі суперечки відбувалися в іноземній юрисдикції. У цивілізованих судах обстоювати свої права простіше. Не завжди це можна зробити просто і відкрито. Це робили через дарування, номінальних директорів тощо. Зараз власникам треба декларувати свої права володіння. І тут виникає питання можливості регуляторного тиску на декларанта", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Почкун.

Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев як позитивний приклад розповідає про досвід Аргентини. Там таке нововведення дозволило значно поповнити бюджет країни.

"Мені подобається історія Аргентини, де 2016 року прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу й закликав повернути гроші в країну. І це дозволило вивести на світ божий 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але й в інших активах. Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але і, скажімо, нерухомість, яка є в Україні й за кордоном, інші цінності", – сказав Гетманцев.

Щоб нульова декларація заробила, бізнес і прості українці повинні довіряти органам влади, з іншого боку тих, хто відмовиться показувати сірі доходи, потрібно перевіряти і карати. Інакше ідея так і залишиться нереалізованою.