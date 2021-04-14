В Україні викрили схеми фірм-імпортерів із ПДВ на сотні мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань викрило діяльність фірм-імпортерів, які уникали сплати ПДВ на суму понад 270 млн гривень.

"Встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності імпортували товари та реалізовували їх в Україні, однак не відображали відповідних відомостей у податковому обліку. Застосовувалася схема пересортування: коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався – за іншою", – йдеться у повідомленні ДБР.

Водночас фірми виводили імпорт у тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку, а податкові зобов’язання – ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, що займаються "скрутками".

Лише протягом січня-березня 2021 року таким чином реалізовано товару на 1,6 млрд гривень, що завдало збитків державі на суму понад 270 млн гривень.

"Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, що концентрували фінансові потоки, і за напрацьованими схемами виходили з-під податкового навантаження. Зараз вивчається діяльність і інших суб’єктів господарювання, що задіяні в масштабних фінансових маніпуляціях", – зазначив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Спираючись на висновки ДБР, відповідна комісія Державної податкової служби зупинила реєстрацію накладних зазначених фірм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна податкова служба викрила в Києві схему ухилення від оподаткування під час експорту товарів вартістю 2 млрд гривень.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, встановило, що посадові особи суб’єктів господарювання приховали джерело походження волоських горіхів, сільгосппродукції й лікарських засобів.