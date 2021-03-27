В Україні посилять боротьбу з тіньовою зайнятістю: оприлюднено законопроєкт

В Україні хочуть розширити повноваження Державної служби з питань праці (Держпраці) в частині посилення контролю за офіційним оформленням роботодавцями трудових відносин з працівниками. Для цього пропонується на законодавчому рівні закріпити права та обов'язки державних інспекторів праці, форми контролю, підстави і порядок інспекційних відвідувань.

Відповідний законопроєкт щодо порядку державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю розробили в Мінекономіки. Документ оприлюднений для обговорення на офіційному сайті відомства, де кожен бажаючий може висловити свою думку щодо його підтримки чи непідтримки.

Згідно з проєктом, перевірки Держпраці будуть проводитися у формі інспекційних відвідувань. Об'єктами таких відвідувань можуть бути як юридичні особи (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи без статусу юрособи), так і особи, які провадять господарську діяльність без реєстрації, а також фізособи, які використовують найману працю.

Повноваження інспекторів праці налічують 15 позицій. Серед іншого, чиновники Держпраці матимуть право:

в рамках інспекційного відвідування безперешкодно і без попереднього повідомлення в будь-який час доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових і адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;

приходити в денний час в нежитлові будівлі, приміщення, споруди та інші об'єкти, в яких знаходяться фізичні особи, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, або до них застосовується примусова праця;

наодинці або у присутності свідків ставити працівникам або представникам профспілок питання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про дотримання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;

ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі, електронні) актів, що стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в рамках трудових відносин, незалежно від назви і виду договірних відносин між сторонами;

залучати правоохоронні органи для припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають інспекторам виконувати їх обов'язки в рамках інспекційного відвідування;

надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов'язків осіб, винних у порушенні законодавства про працю, або притягнення їх до відповідальності відповідно до закону;

витребувати для огляду у фізичних осіб документи, що посвідчують їх особу. В даному випадку мова йде про фізосіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях та будинках, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки.

Законопроектом уточнюється, що якщо місцем проведення інспекційного відвідування буде житлове приміщення, то для доступу до нього інспектори повинні отримати згоду особи, якій таке приміщення належить, або мати вмотивоване рішення суду. Тобто у даному випадку безперешкодно прийти з перевіркою не вийде.

Одночасно держінспекторам праці заборонять:

вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютери та їх частини;

передавати будь-які отримані в ході інспекційного відвідування документи або їх копії іншим особам, у яких відсутні повноваження на ознайомлення з цими документами;

розглядати і перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого вступило в законну силу рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

брати участь в господарській та/або будь-якій іншій діяльності об'єктів відвідування;

проводити інспекційне відвідування понад встановлені строки (більше 10 робочих днів).

Законопроєктом також визначається перелік підстав для проведення інспекційних відвідувань. Такими можуть бути:

звернення будь-якої фізособи, щодо якої роботодавець порушує трудове законодавство;

звернення роботодавця;

рішення керівника Держпраці виключно за результатами аналізу інформації, отриманої від органів державної влади та з інших джерел, доступ до яких не обмежено законодавством;

рішення керівника Держпраці, прийняте на підставі інформації, отриманої від профспілки про порушення прав її члена;

аварія, смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання;

рішення суду, звернення Уповноваженого ВРУ з прав людини; запит народного депутата, доручення Прем'єр-міністра;

невиконання вимог попереднього припису про усунення порушень.

Зазначений перелік підстав для перевірок є вичерпним. При цьому питання дотримання вимог законодавства щодо оформлення трудових відносин вивчаються в ході проведення кожного інспекційного відвідування незалежно від підстав його проведення.

Також змінять розміри трудових штрафів. Наприклад, штраф за неоформленого працівника зросте з 10 до 15 мінімальних зарплат (з 60 до 90 тис. грн), а за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці - з 2 до 5 мінімальних зарплат (з 12 до 30 тис. грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесено законопроект № 5054 щодо впровадження ознак трудових відносин. В уряді очікують, що його прийняття сприятиме зменшенню незадекларованого праці в Україні, легалізації заробітної плати та посилення захисту працівників.