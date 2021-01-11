В Україні почнуть продавати каву Starbucks: в компанії озвучили деталі

В Україні компанія Nestlé анонсувала запуск лінійки продуктів в партнерстві з брендом Starbucks. Продавати будуть каву для приготування вдома.

Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє видання "Інтерфакс". "В рамках партнерства двох компаній на український ринок випущена лінійка кави для приготування вдома", – йдеться в прес-анонсі.

15 січня Nestle оголосить деталі партнерства зі Starbucks і свої плани з розвитку напрямку кави в Україні в цілому. Як відзначають у виданні, кава під брендом Starbucks вже присутня в Україні як на найбільших маркетплейсах і в нішевих інтернет-магазинах, так і в великих роздрібних мережах і відноситься до верхнього сегменту з ціною близько 100 грн за 100 г.

Starbucks – американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень, яка була заснована в 1971 році в Сіетлі (штат Вашингтон). У світі налічується понад 30 тисяч торгових точок компанії в більш ніж 70 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році мер Києва Віталій Кличко заявив, що Starbucks розглядає вихід на український ринок. Пізніше швейцарська компанія Nestle також допустила такий варіант.

У вересні того ж року з'явилася інформація, що найбільша в світі мережа кав'ярень не поспішає, оскільки її продукція є досить дорогою для українського споживача.