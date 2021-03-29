В Україні м'ясний тіньовий бізнес набрав обертів через олігарха Веревського

В Україні почав набирати обертів м'ясний тіньовий бізнес через зниження податку на додану вартість з 20 до 14% для частини аграріїв, яке пролобіював олігарх Андрій Веревський (власник компанії "Кернел").

У результаті представники переробних галузей поінформували народних депутатів про неможливість конкурувати з тіньовим бізнесом. Про це повідомляє Асоціація "М'ясної галузі".

Офіційний м’ясопереробник купує свиней із ПДВ 14%, а під час реалізації м’яса змушений, крім своїх витрат і націнки додатково за виробника, робити націнку в розмірі 6% недоотриманого податкового кредиту та ще 1,2% ПДВ на 6% націнки, разом – це додатково 7,2% до ціни.

Нелегальні м’ясопереробники або ФОП на спрощеній системі, неплатники ПДВ, купують тих самих свиней із ПДВ 14%, а під час реалізації м’яса не доплачують 7,2% або і взагалі не сплачують ніяких податків.

Так, у першому випадку сировина хоч і була придбана з ПДВ 14%, але за неї фактично було сплачено ПДВ 20%, а у другому випадку вона так і залишається з ПДВ 14%. Програють насамперед покупці м’яса, саме вони тепер будуть купувати дорожче м’ясні вироби в легальній торгівлі.

Крім того, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев визнав зниження ПДВ помилкою.

"За свідченням виробників, рішення про пільгову ставку ПДВ в 14% фактично паралізувало їхню роботу, зумовивши здорожчання товару білих виробників порівняно з тінню на 7,2%, що вивело їх за межі рентабельності. Сумно. Помилку треба виправляти", – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Потрібно повернути 20% ПДВ на весь ланцюг або знизити ПДВ до 14% на весь ланцюг – від сировини до продажу м’яса населенню. Є третій варіант – спецрежим ПДВ, 20% ПДВ всім, а 6% держава може повернути свинарям та молочним фермам на спецрахунок ПДВ, як це було раніше, на розвиток, як було заявлено в законодавчій ініціативі про зниження ПДВ до 14% на свиней та сире молоко", – резюмували в Асоціації "М'ясної галузі".

Законопроєкт №3656, який знижує ПДВ, призведе до падіння доходів бюджету і створить нерівні умови для аграріїв всередині країни:

законопроєкт створює преференції для окремих великих латифундистів, головний із яких Андрій Веревський (група "Кернел");

бюджет через зниження ПДВ втратить близько 16 млрд грн;

низка народних депутатів, ймовірно, підтримала законопроєкт унаслідок впливу з боку Веревського;

через введення такого закону влада фактично визнає свою співпрацю з аграрним олігархом, тим самим підірве довіру до себе.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.