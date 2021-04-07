В Україні хочуть заборонити популярний будматеріал: у Раді розкрили деталі

В Україні можуть заборонити використовувати всі види азбесту, а також матеріали та вироби, які його містять. Один із них – шифер. Таку норму внесено до законопроєкту "Про суспільне здоров’я". Однак цей закон виявився "між молотом і ковадлом".

Про це повідомив глава комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, пише "Інтерфакс". "Цей закон виявився між молотом і ковадлом, зокрема й тому, що він нарешті забороняє використання в Україні азбесту. А є група, яка лобіює його збереження", – сказав він.

Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курирувати. Азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.

Радуцький додав, що влада працює над тим, щоб цей закон не розбалансувати. "Просто Україна в охороні здоров'я давно не ухвалювала системних законів, а цей закон системний, він визначає політику розвитку країни. Тут я вдячний колегам з інших фракцій, які віддали за нього голоси. Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо листи з вимогами прибрати норму, яка забороняє азбест, а азбест – це шифер", – сказав глава комітету.

Він також зазначив, що з посольства Казахстану було отримано листа, в якому просять не ухвалювати цей закон. "Зараз навколо законопроєкту чергова баталія – лобісти просять надати перехідний період, хоча ще в 2017 році був наказ МОЗ, в якому заборонялося використання азбесту, але тоді Мін'юст не юстував цю норму. Максимальний перехідний період, який ми можемо дати, – це рік", – підсумував Радуцький.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть повністю заборонити використовувати всі види азбесту і матеріали та вироби, які його містять, наприклад – шифер. Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.

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