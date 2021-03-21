В Україні через локдаун може статися хвиля звільнень: хто ризикує залишитися без роботи

В Україні під час ще одного локдауну найбільше звільнень припаде на малий бізнес, тому що він найменш захищений. Також це може стосуватися людей, які працюють у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт ринку праці Сергій Марченко. За його словами, людей, які втратять роботу, буде менше, ніж у першу хвилю. Адже оптимізація штатів уже відбулася, і всіх, без кого компанії могли обійтися, звільнили вже раніше.

"У багатьох компаніях наразі працюють критично необхідні фахівці. Тому звільнення будуть, найімовірніше, пов'язані з припиненням діяльності компаній. Очевидно, що третю хвилю карантину переживуть не всі бізнеси, не у всіх є запас міцності. Найбільше постраждають люди, які працюють у малому бізнесі, у роздрібній торгівлі, сфері обслуговування. Це ті самі сфери, яких зачепили і попередні локдауни", – сказав Марченко.

Крім того, проблеми з роботою можуть виникнути у тих, хто задіяний в освітніх проєктах або шоу-бізнесі. За словами Марченка, ситуація на ринку праці залежить від стану економіки.

Від локдауну, очевидно, постраждає економіка, "просяде" ВВП, компанії будуть виробляти менше продукції, а також буде зменшуватися попит. Відповідно, роботодавці в будь-якому разі будуть скорочувати витрати, і є ризик звільнення частини співробітників.

Нагадаємо, що в Україні стрімко скорочується кількість тих, хто офіційно працює. У січні 2020-го працювали 7,47 млн громадян, а вже в грудні – 7,3 млн. Найбільше втратила промисловість – 67 тис. співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL: