У "Нафтогазі" заявили, що під їхнім брендом блакитне паливо продають на 15% дорожче

У компанії "Нафтогаз України" заявили, що не мають ніякого сосунку до діяльності компанії ТОВ "Нафтогаз Постачання". Незважаючи на схожість назв, друга є приватною компанією, створеною наприкінці 2020-го, та обслуговує переважно клієнтів у Кременці (Тернопільська область). При цьому ціни на газ від цього постачальника вищі від цін ГК "Нафтогаз України", у квітні – на 15%.

Про це повідомили в "Нафтогаз України". Зазначається, що схожість назв викликає плутанину двох різних компаній.

Із цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету України (АМКУ) і правоохоронних органів щодо порушень прав інтелектуальної власності, а саме неправомірного і необґрунтованого використання торгової марки, що належить ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Компанія не надавала іншому постачальнику ніяких дозволів на використання ні торгової марки, ні своїх фірмових найменувань.

У лютому і березні компанія ТОВ "Нафтогаз Постачання" активно приєднувала клієнтів у своєму офісі в Кременці. За свідченнями жителів міста, клієнтів, які зверталися до оператора ГРС із питанням укладення договорів із новим постачальником, скеровували в офіс "Нафтогаз Постачання".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" за січень-березень 2021 року сплатив до державного та місцевих бюджетів 20,6 млрд грн. При цьому за аналогічний період минулого року відрахування компанії становили 24,1 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" припинив поставки газу компанії "Стебниктеплокомуненерго" на Львівщині через борги. Заборгованість підприємства за спожите паливо зросла до 15,93 млн грн.