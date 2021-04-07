У країні ЄС заявили, що "Північний потік-2" можуть використовувати для шпигунства

Спікер польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин заявив, що "Північний потік-2" може бути використаний для розвідувальної діяльності.

Про це він повідомив на порталі Defense News, пише Polskie Radio. "Під час будівництва газопроводу росіяни могли розмістити шпигунські пристрої для стеження", – сказав Жарин.

За його словами, якщо "Північний потік-2" буде завершено, це створить загрозу для інформаційної безпеки Заходу. Існує ризик того, що інфраструктуру газопроводу на дні Балтійського моря буде використано для шпигунсько-розвідувальної діяльності, вважає Жарин.

"Хоча проєкт подано Німеччиною як суто економічний, "Північний потік-2" загрожує безпеці Заходу", – зазначає спікер. Він також додав, що Балтійське море – це акваторія, де часто проводяться маневри НАТО, а на додаток там теж транспортують зріджений газ, завдяки якому такі країни, як Польща, можуть уникнути енергетичної залежності від Росії.

"У зв'язку з цим потрібно серйозно сприймати російську загрозу в розвідувальній сфері в зв'язку з "Північним потоком-2", говорить Жарин. Він вважає, що іншою небезпекою, пов'язаною з газопроводом, є потенційне використання Росією як привід для розміщення на Балтиці свого флоту, що теоретично може захищати газопровід. "Це може паралізувати судноплавство в Балтійському морі та створити ризик ескалації конфліктів", – пояснює він.

Спікер також звернув увагу на фінансову частину інвестиції. "Гроші, які Росія заробить на експлуатації газопроводу, вона може потім використовувати для дестабілізації Заходу", – додав Жарин.

Польща, яка є найбільшою країною на східному фланзі НАТО, цілком розуміє загрози, пов'язані з трубопроводом, але цю думку поділяє все більше європейських держав. Жарин упевнений, що це питання серйозно повинна розглянути Німеччина, а США зі свого боку повинні продовжувати співпрацювати з Європою, щоб "розвалити російський проєкт".

Нагадаємо, баржа "Фортуна" вже другу добу не веде укладання газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії, а трубоукладач "Академік Черський" пішов із точки початку добудови другої нитки та стоїть на схід від острова Борнгольм. Сумарно простій суден уже наблизився майже до трьох тижнів. Роботи вкотре зупинили через шторм.

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