'Укрзалізниця' підвищить зарплати працівникам у відповідь на погрози страйку

"Укрзалізниця" та профспілки домовилися про збільшення тарифних ставок та окладів залізничників до 10%.

Підвищення зарплат заплановано з 1 червня. Про це повідомляє пресслужба залізничого оператора України.

Крім того, сторони прийшли згоди, що за умови виконання основних дохідних показників, другий етап збільшення заробітних плат відбудеться вже з 1 жовтня.

Обидва підвищення будуть застосовані до працівників компанії, посадові оклади яких наразі менш ніж 30 тис. грн.

У середині березня трудовий колектив УЗ пригрозив почати в перших числах квітня масові страйки із зупинкою всіх видів перевезень. Причина невдоволення – низькі зарплати.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність за сталу роботу компанії. Саме тому було ухвалено рішення підвищити заробітну плату залізничникам, які мали найнижчу оплату та були найменш захищеними. Ми даємо сигнал нашим працівникам, що з величезною повагою ставимося до їхньої важкої щоденної роботи. Нині головна мета керівництва – знайти розумний баланс, за якого зможемо поліпшити життя залізничників та керувати компанією так, щоб досягати якомога вищих фінансових результатів", – наголосив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

До цього нове керівництво УЗ відновило п’ятиденний робочий тиждень для всіх працівників. Також ухвалено рішення щодо підвищення на 25% рівня добових із 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року не відбулося планового підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". Передбачалося, що до кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%. Але Міністерство інфраструктури не затвердило плани компанії.

Також УЗ із 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних потягів типу "Інтерсіті".

Однак уже з 1 березня 2021 року "Укрзалізниця" почне щомісяця на 2% підвищувати тарифи на перевезення пасажирів