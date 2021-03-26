Українцям продають бензин за завищеними цінами – АМКУ

Володимир Пазій Ринки та компанії 12:00, 26.03.2021 Оновлено: 12:49, 26.03.2021

В Україні спостерігається підвищення цін на паливо. У зв'язку з цим, Антимонопольний комітет (АМКУ) почав аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Так, комітет рекомендував основним продавцям бензинів, дизпалива і зрідженого газу встановлювати більш об'єктивні ціни.

У ході проведення аналізу було встановлено, що в січні-березні 2021-го курс долара до гривні знизився на 2,8%, а ось середні ціни великого опту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне паливо – на 9,4%. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Крім того, середні роздрібні ціни на бензини А-95 виросли на 12,5%, дизпаливо – на 12,93%, автогаз – на 21,15%. При цьому з 12 березня європейські котирування на дизельне паливо і високооктанові бензини почали знижуватися, а ось рівень роздрібних цін на інформаційних табло українських АЗС продовжував зростати.

Українські оператори роздрібної реалізації палива швидко реагують на зростання котирувань в Європі на нафтопродукти і відразу відображають таку тенденцію на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні котирувань такого швидкого "зворотного" процесу не відбувається.

На засіданні 25 березня 2021-го АМКУ рекомендував основним учасниками ринку утриматися від вчинення дій, які можуть привести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації високооктанових бензинів, дизельного палива і ЗВГ. А також вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об'єктивній ситуацій на ринку.

Рекомендації отримали такі компанії:

  • ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG)

  • ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" (бренд OKKO)

  • ПАТ "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA)

  • ПІІ "АМІК Україна" (бренд AMIK)

  • ТОВ "Альянс Холдинг" (бренд Shell)

  • ТОВ "Сокар ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR)

  • ПП "Укрпалетсистем" (бренд UPG)

  • ТОВ "Євро Пауер" (бренд БРСМ),

  • ТОВ "АВАНТАЖ-7" (бренд AVANTAGE-7)

  • ТОВ "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO)

Нагадаємо, в Україні крупні мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн/л. Так, бензин в мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні з листопада 2020 року ціни на бензин виросли в середньому на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнози експертів щодо цін не надто оптимістичні. У кращому випадку вони стабілізуються на високих відмітках, а в гіршому – побачимо продовження подорожчання.

  • В Україні сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегмента паливного ринку за 9 місяців 2020 року становили від 9 до 15 млрд грн. При цьому найбільша частка нелегальної реалізації палива була властива зрідженому газу – 35% (524 тис. т) і дизельного палива – 19% (1 млн. т).

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Економіка Ринки та компанії

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