Украинцам продают бензин по завышенным ценам – АМКУ

В Украине наблюдается повышение цен на топливо. В связи с этим, Антимонопольный комитет (АМКУ) начал анализ ситуации с целью оценки соблюдения участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции. Так, комитет рекомендовал основным продавцам бензинов, дизтоплива и сжиженного газа устанавливать более объективные цены.

В ходе проведения анализа выяснилось, что в январе-марте 2021-го курс доллара к гривне снизился на 2,8%, а вот средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо – на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Кроме того, средние розничные цены на бензины А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо – на 12,93%, автогаз – на 21,15%. При этом с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться, а вот уровень розничных цен на информационных табло украинских АЗС продолжал расти.

Украинские операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на рост котировок в Европе на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении котировок такого же быстрого "обратного" процесса не происходит.

На заседании 25 марта 2021-го АМКУ рекомендовал основным участниками рынка воздержаться от совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке розничной реализации высокооктановых бензинов, дизельного топлива и СУГ. А также принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуаций.

Рекомендации получили такие компании:

ООО "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG)

ООО "ОККО-ДРАЙВ" (бренд OKKO)

ПАО "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA)

ПИИ " АМИК Украина "(бренд AMIK)

ООО "Альянс Холдинг" (бренд Shell)

ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR)

ПП "Укрпалетсистем" (бренд UPG)

ООО "Евро Пауэр" (бренд БРСМ),

ООО "АВАНТАЖ-7" (бренд AVANTAGE-7)

ООО "ГЛУСКО Ритейл" (бренд GLUSCO)

Напомним, в Украине крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л. Так, бензин в сетях ОККО и WOG подорожал на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.

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