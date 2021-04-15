Українських заробітчан чекають у Фінляндії: влітку приймуть 10 тис. працівників

Влітку 2021-го для роботи в Фінляндію прибудуть до 10 000 чоловік, в основному із України, Росії та Таїланду, незважаючи на побоювання, що серед місцевих жителів різко зросла небезпека поширення COVID-19.

Про це повідомляє видання Euractiv. При цьому організатори запевнили, що робиться все для захисту робітників і їх наймачів.

Ті, хто прибуває до країни, повинні пред'явити довідку, яка підтверджує, що у них був негативний результат на COVID-19, сказав директор з розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола. За його словами, робітників ще раз перевіряють після прибуття, а потім відправляють на робочі місця, де вони будуть розміщені на карантин.

Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні робітники. Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників у 2020-му, фінська імміграційна служба схвалила більше 7300 заяв у 2021 році, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують.

Як повідомлялося раніше, попит на заробітчан з України в країнах Європейського Союзу після зняття коронавірусних обмежень збережеться через демографічну кризу. Після проведення вакцинації та зняття обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19, кількість людей, які будуть їхати на роботу в Європу, буде тільки зростати.

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