Україна втрачає мільярди доларів через несплату податків, – Любченко

Україна, за оцінками податкової, через мінімізацію, сіру зайнятість та зарплати в конвертах втрачає близько 7,7 млрд доларів на рік.

Про це у своєму блозі в ZN.ua написав глава Державної податкової служби Олексій Любченко. Тільки за рахунок зарплат у конвертах країна втрачає 4,3 млрд доларів. "Скрутки" (мінімізація податкових платежів) призводить до втрат 1,5 млрд доларів, на офшорах країна втрачає 0,8 млрд доларів.

"Наприклад, загальні доходи населення 2020 року без урахування податків становили 3,4 трлн грн, з яких 1,9 трлн — це заробітна плата та інші трудові доходи. При цьому обсяги виторгу підприємств торгівлі, що фіксуються через касові апарати, 2020 року становили менш як 1,3 трлн грн. Це означає, що лише 38% витрат домогосподарств фіксується через фіскальний чек зі сплатою відповідних податків і зборів.

Важливо розуміти, що успішність заходів із реформування податкової системи та ефективного подолання податкових схем залежить не стільки від контролю, скільки від побудови надійної моделі взаємодії між платниками податків і державою.

"Для цього потрібно забезпечити дотримання державою ключових принципів у сфері оподаткування, якими, на нашу думку, мають бути: справедливість (рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації), прозорість (обмін інформацією між податковими агентами та податковими органами; увага до суті операцій, а не до їхньої форми) і зручність у взаємодії з податковими органами (сплачувати податки чесно має бути вигідно, податкова служба забезпечує якісний сервіс платникам податків)", – додає глава податкової.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість 2021 року.

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