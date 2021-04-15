Україна на порозі торговельної війни з Білоруссю, – експертка

Претензії українських машинобудівників зачіпають сукупний обсяг білоруського експорту в Україну в обсязі до 100 млн. доларів США на рік.

Як заявила політична експертка Олександра Решмеділова на своїй сторінці в Facebook, в разі безпідставного прийняття дискримінаційних заходів і відповідної реакції офіційного Мінська, можуть постраждати в першу чергу українські компанії, що стабільно заробляють на білоруському ринку.

Вона нагадала, що раніше асоціація "Укравтопром" звернулася в Мінекономіки зі скаргою на нібито дискримінаційні дії Білорусі щодо виробленої низкою членів асоціації автомобільної техніки – вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів.

Ініціаторами скарги стали відомі в Україні виробники ПрАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №1" корпорації "Богдан", ПрАТ "АвтоКрАЗ", АТ "Черкаський автобус", ПрАТ "Бориспільський автозавод".

Заявники вимагають введення спеціального мита в розмірі 35% від митної вартості, що означає фактично нездоланний бар'єр для поставок білоруської техніки.

Введення спецмита неминуче викличе у відповідь заходи з білоруської сторони, що може негативним чином вплинути на чинні виробничі ланцюжки, адже білоруські підприємства активно розвивають виробничі потужності в Україні, створюючи сотні додаткових робочих місць, а деякі одиниці виробленої техніки мають до 25% українських складових, таких як метал, комплектуючі та електрообладнання.

Експерт також відзначила, що подібна ситуація може спровокувати торгову війну між країнами.

"Такі протиріччя практично виводять ситуацію на рівень торговельної війни між Києвом і Мінськом, яка в поточних умовах пандемії, локдаунів, скорочення виробництва не тільки не сприятиме відновленню вітчизняної економіки, а й призведе до серйозної ескалації в двосторонній торгівлі, і поставить під загрозу ряд інших галузей, в яких країни успішно працювали останні кілька років", – додала Решмеділова.

Як відомо, минулого року товарообіг між двома країнами знизився на 22% і склав 4,5 млрд у порівнянні з аналогічними показниками в 2019 році.

А міністр економіки Ігор Петрашко, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, заявив про можливе розслідуванні щодо нібито неконкурентних дій білоруських виробників.