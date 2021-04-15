Претензии украинских машиностроителей затрагивают совокупный объем белорусского экспорта в Украину в объеме до 100 млн. долларов США в год.

Как заявила политический эксперт Александра Решмедилова на своей странице в Facebook, в случае беспочвенного принятия дискриминационных мер и соответствующей реакции официального Минска, могут пострадать в первую очередь украинские компании, стабильно зарабатывающие на белорусском рынке.

Она напомнила, что ранее ассоциация "Укравтопром" обратилась в Минэкономики с жалобой на якобы дискриминационные действия Беларуси в отношении производимой рядом членов ассоциации автомобильной техники – грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Инициаторами жалобы стали известные в Украине производители ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод", Дочернее предприятие "Автосборочный завод №1" корпорации "Богдан", ЧАО "АвтоКрАЗ", АО "Черкасский автобус", ЧАО "Бориспольский автозавод".

Заявители требуют введения специальной пошлины в размере ни много, ни мало 35% от таможенной стоимости, что означает фактически непреодолимый барьер для поставок белорусской техники.

Введение спецпошлины неминуемо вызовет ответные меры с белорусской стороны, что может негативным образом повлиять на существующие производственные цепочки, ведь белорусские предприятия активно развивают производственные мощности в Украине, создавая сотни дополнительных рабочих мест, а некоторые единицы производимой техники имеют до 25% украинских составляющих, таких как металл, комплектующие и электрооборудование.

Эксперт также отметила, что подобная ситуация может спровоцировать торговую войну между странами.

"Такие противоречия практически выводят ситуацию на уровень торговой войны между Киевом и Минском, которая в текущих условиях пандемии, локдаунов, сокращения производства не только не будет способствовать восстановлению отечественной экономики, но и приведет к серьезной эскалации в двусторонней торговле, и поставит под угрозу ряд других отраслей, в которых страны успешно работали последние несколько лет", – добавила Решмедилова.

Как известно, в прошлом году товарооборот между двумя странами снизился на 22% и составил 4,5 млрд в сравнении с аналогичными показателями в 2019 году.

А министр экономики Игорь Петрашко, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, заявил о возможном расследовании в отношении якобы неконкурентных действий белорусских производителей.