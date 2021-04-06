Учасника "Великого будівництва" викрили в ухилянні від сплати податків на 19 млн грн

Співробітники податкової ГУ ДФС у Києві викрили службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн грн. Відзначимо, що підприємство неодноразово ставало переможцем прилюдних торгів за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України. "З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД", – йдеться у повідомленні.

Учасника "Великого будівництва" викрили в ухилянні від сплати податків ГУ ДФС

Так, фігуранти формували безпідставний податковий кредит із ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилилися від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн грн.

"На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн грн в еквіваленті", – повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, компанії та підприємства гірничо-металургійного комплексу в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів. Такі дані наводяться в дослідженні "Внесок ГМК в економіку України 2019-2020", проведеному аналітиками GMK Center.

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