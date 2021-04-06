Участника "Большой стройки" разоблачили в уклонении от уплаты налогов на 19 млн грн

Владимир Пазий Рынки и компании 14:10, 6.04.2021

Сотрудники налоговой ГУ ГФС в Киеве разоблачили служебных лиц предприятия в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн. Отметим, что предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. "С целью искусственного завышения стоимости работ и последующего получения наличных денежных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, которое в свою очередь осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД", – говорится в сообщении.

Участника "Большой стройки" разоблачили в уклонении от уплаты налогов
ГУ ГФС

Так, фигуранты формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн грн.

"На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму свыше 6 млн грн в эквиваленте", – сообщает пресс-служба.

Напомним, компании и предприятия горно-металлургического комплекса в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов в государственный и местные бюджеты. Такие данные приводятся в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020", проведенном аналитиками GMK Center.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе от пули снайпера

Путин разрешил себе занимать пост президента еще два срока. Документ

На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

В "ДНР" прошел конкурс "Краса Донбасса-2021": в сети раскритиковали победительницу. Видео