У РФ заявили, коли добудують "Північний потік-2"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2" добудують до кінця 2021-го.

Таку заяву озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає ТАСС. "У нас є повна впевненість в тому, що (...) з плином багатьох років проєкт буде залишатися символом міцного і здорового енергоспівпраці Росії і країн ЄС. У цьому контексті, звичайно, ми розраховуємо на те, що не буде робитися ніяких дій, які суперечили б реалізації цього проєкту", – розповів Грушко.

1 квітня повідомлялося, що в зоні будівництва "Північного потоку-2" спостерігається підвищена активність іноземних військових кораблів. При цьому компанія Nord Stream 2 AG заявляла, що дії іноземних судів може пошкодити газопровід.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.