У Німеччині одна з партій заявила, що скасує "Північний потік-2"

Партія "зелених" Німеччини заявила, що у свою передвиборчу програму вони внесуть скасування російського газопроводу "Північний потік-2". Ймовірно, вони стануть частиною панівної коаліції в новому складі німецького парламенту.

Про це йдеться в публікації американського аналітичного центру Atlantic Council. "Зелені" Німеччини оголосили, що їхня передвиборча програма перед національним голосуванням цієї осені включатиме скасування проєкту газопроводу "Північний потік-2". Багато хто чекає, що партія увійде в наступну панівну коаліцію Німеччини після майбутніх парламентських виборів", – йдеться в матеріалі.

Адміністрація Байдена минулого тижня відродила надії на те, що вона збирається ввести в дію санкції США, покликані перешкодити завершенню будівництва Кремлем геополітично важливого газопроводу "Північний потік-2" у Німеччину.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.