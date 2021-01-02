Ціна біткоїну побила новий рекорд

Курс головної криптовалюти світу біткоїну (Bitcoin) 2 січня склав 31 тисячу доларів, що виявилося рекордним значенням валюти.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk. Відзначається, що за станом на 17:30 за українським часом, вартість одного біткоїну склала 31 411 66 доларів.

Минулий історичний максимум ціни у 24 тисячі доларів був зафіксований 20 грудня. Позначку в 20 тисяч доларів біткоїн подолав 16 грудня. Ще в березні цього року Bitcoin дешевшав до п'яти тисяч доларів, але з тих пір він стабільно зростає.

Ціна біткоїну перевищила 31 тисяч доларів coindesk.com

Ціна біткоїну перевищила 31 тисяч доларів coindesk.com

Відзначимо, видання Coinlife з посиланням на аналітика ChartsBTC спрогнозувало, що курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти від 11,5 тисяч до 340 тисяч доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт зазначає, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

У той же час венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу в світі скасували великі форуми в криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.