Цена биткоина побила новый рекорд

Курс главной криптовалюты мира биткоина (Bitcoin) 2 января составил 31 тысячу долларов, что оказалось рекордным значением валюты.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржы Coindesk. Отмечается, что по состоянию на 17:30 по украинскому времени, стоимость одного биткоина составила 31 411 66 долларов.

Прошлый исторический максимум цены в 24 тысячи долларов был зафиксирован 20 декабря. Отметку в 20 тысяч долларов биткоин преодолел 16 декабря. Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.

Цена биткоина превысила 31 тысячу долларов coindesk.com

Цена биткоина превысила 31 тысячу долларов coindesk.com

Отметим, издание Coinlife со ссылкой на аналитика ChartsBTC спрогнозировало, что курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11,5 тысяч до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт отмечает, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемию коронавируса в мире отменили крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.