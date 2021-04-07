Світові ціни на нафту зросли через США

Ціни на нафту 7 квітня виросли через перспективи більш сильного глобального економічного зростання на тлі збільшення кількості вакцинацій проти COVID-19 і повідомлень про те, що запаси сирої нафти в США, найбільшому в світі споживачі палива, впали.

Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 16 центів, або на 0,3%, до $62,90 за барель, водночас ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate в травні виросли на 14 центів, або на 0,2%, до $59,47.

"Оптимізм щодо перспектив світової економіки посилив настрої на ринку сирої нафти", – пишуть аналітики ANZ bank. Ціни було підтримано, тому що дані 6 квітня показали, що вакансії в США виросли до дворічного максимуму в лютому, в той час як кількість робочих місць збільшилася.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив 6 квітня, що держвитрати на боротьбу з COVID-19 призведуть до зростання світової економіки до 6% у 2021 році. Оптимізм щодо більш широкого впровадження вакцин також підвищив ціни, тому що президент США Джо Байден підвищив цільовий показник прийнятності вакцини проти коронавірусу для всіх дорослих американців до 19 квітня.

Нагадаємо, ціни на нафту впали 5 квітня, знизивши сильне зростання, досягнуте на попередній сесії після того, як ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) на минулому тижні погодилася поступово послабити деякі скорочення видобутку в період із травня по липень 2021-го.

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