Світові ціни на нафту впали на тлі новин із Суецького каналу

Ціни на нафту 29 березня впали на тлі новин про те, що судно, яке блокує Суецький канал, було знову спущено на воду, що вселило надію на те, що важливий водний шлях може знову відкритися і полегшити глобальні затримки судноплавства.

Ця новина додала оптимізму щодо світового зростання. Також ринки очікують, що президент Джо Байден викладе свої плани витрат на інфраструктуру на цьому тижні, які можуть посилити і без того прискорене відновлення США. Про це повідомляє Reuters.

"Ми очікуємо, що світова економіка впевнено розшириться на рівні 6,4% в цьому році, підживлюється великими бюджетними стимулами США, з позитивними побічними ефектами для решти світу", – сказав економіст Barclays Крістіан Келлер. Також він додав, що інфляція в найближчі місяці повинна бути тимчасовою.

Наразі ф'ючерси Nasdaq знизилися на 0,6%, а ф'ючерси S & P 500 на 0,5%. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 зуміли вирости на 0,2%.

Нагадаємо, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини 29 березня в Суецькому каналі. Він простояв там шість днів.

Поки невідомо, коли поновиться рух по судноплавному каналу. Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given повернувся до затвердженого спочатку курсу та більше не перешкоджає руху.

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