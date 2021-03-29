Мировые цены на нефть упали на фоне новостей из Суэцкого канала

Цены на нефть 29 марта упали на фоне новостей о том, что судно, блокирующее Суэцкий канал, было вновь спущено на воду, что вселило надежду на то, что важный водный путь может вновь открыться и облегчить глобальные задержки судоходства.

Эта новость добавила оптимизма в отношении мирового роста. Также рынки ожидают, что президент Джо Байден изложит свои планы расходов на инфраструктуру на этой неделе, которые могут усилить и без того ускоряющееся восстановление США. Об этом сообщает Reuters.

"Мы ожидаем, что мировая экономика уверенно расширится на уровне 6,4% в этом году, подпитываемая крупными бюджетными стимулами США, с положительными побочными эффектами для остального мира", – сказал экономист Barclays Кристиан Келлер. Также он добавил, что инфляция в ближайшие месяцы должна быть временной.

На данный момент фьючерсы Nasdaq снизились на 0,6%, а фьючерсы S&P 500 на 0,5%. Фьючерсы EUROSTOXX 50 сумели вырасти на 0,2%.

Напомним, застрявший контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта в Суэцком канале. Он простоял там шесть дней.

Пока неизвестно, когда возобновится движение по судоходному каналу. Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному изначально курсу и больше не препятствует движению.

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