Суд зупинив позов ПриватБанку до Суркіса на 36 млн грн

Голосіївський райсуд Києва 25 березня зупинив провадження за позовом ПриватБанку до Ігоря Суркіса про стягнення 36,4 млн грн заборгованості до вступу в законну силу судового рішення у справі, в межах якої підприємець, його брат Григорій та інші родичі заперечують примусову конвертацію їхніх вкладів на 1 млрд грн в акції банку під час його націоналізації в грудні 2016-го.

Про це повідомляє Finbalance. У 2017 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов Суркісів у цій справі, але вже в червні 2020 року Велика палата Верховного Суду частково задовольнила скарги НБУ, Кабміну і ПриватБанку та скасувала рішення судів, закрила провадження у цій адмінсправі.

При цьому залишила за позивачами право звернутися з новим позовом до суду цивільної юрисдикції. Так, уже в жовтні минулого року Печерський райсуд Києва ухвалив до розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до ПриватБанку про стягнення внесків на 1 млрд грн.

Зазначається, що своїм позовом у справі Суркіси намагаються зокрема скасувати постанову НБУ №105 у частині, де регулятор визнав їх пов'язаними з ексвласником банку Ігорем Коломойським, оскільки Ігор Суркіс спільно з Коломойським володіє медіахолдингом "1+1". Позовні вимоги ПриватБанку до Суркіса на 36,4 млн грн – залишок заборгованості, що залишилася непогашеною після "схлопування" (загальний борг Ігоря Суркіса, за оцінками банку, становив 188,7 млн грн).

Раніше Верховний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи про оскарження рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів, які оцінюють зобов'язання щодо них у $347,4 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження за апеляційною скаргою Кабінету міністрів і ПриватБанку на рішення Госпсуду Києва, яким було задоволено заяву "Первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку" і заборонялося до набрання рішенням у цій справі законної сили "вчиняти будь-які дії з обрання і призначення голови правління".