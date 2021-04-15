США нарощує військову присутність у Німеччині через "Північний потік-2" – американські аналітики

Збільшення кількості американських військових у ФРН покликане вплинути на рішення німецької влади відмовитися від підтримки проєкту "Північний потік-2", стверджують аналітики.

Про це повідомляє "РИА Новости". Глава руху за припинення воєн World BEYOND War Девід Свонсон заявив, що президент Джо Байден, найімовірніше, розглядає посилення контингенту США в Німеччині як "можливий пряник, який може вплинути на рішення ФРН відмовитися від реалізації проєкту "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила, що США спрямують до Німеччини додатково 500 військових. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що відправка американських військових у ФРН стане сигналом союзникам у НАТО про те, що Вашингтон цінує відносини з партнерами.

Професор політології Університету Род-Айленда Микола Петро зазначає, що збільшення військового контингенту США в ФРН є символічним жестом. "Я не думаю, що 500 солдатів будуть мати будь-яке значення в межах військової стратегії, будь то в Німеччині або в Україні. Тому це здається мені суто символічним", – сказав він.

Свонсон додав, що цим вчинком американський президент може намагатися відновити падаючий вплив і престиж США в Німеччині, а також дії нинішнього президента можна розглядати як докір його попередникові Дональду Трампу, який вивів із Німеччини близько 12 тисяч військовослужбовців за невиконання ФРН зобов'язань щодо НАТО.

Раніше міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що обсяги поставок газу в майбутньому по "Північному потоку-2" залежатимуть від "поведінки Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Депутатка Європарламенту від Польщі Ганна Фотига заявила, що європейська сторона підтримує Україну і визнає її зусилля у врегулюванні конфлікту на Сході країни, в якому не існує "двох сторін", а є агресор і жертва його агресії. Вона зазначила, що у відповідь на ескалацію потрібно зупинити "Північний потік-2".